Ce sera le cas en juillet et août à Hannut grâce à une collaboration entre la Ville, l’ASBLHESL (Hannut éducation sports et loisirs) et avec l’aide financière du service club Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye. "C’est une première expérience pilote , explique Martin Jamar, échevin en charge de la jeunesse. On commence par une semaine en juillet et une autre en août à raison de 2X16 enfants et on analysera après coup comment cela s’est passé, mais la volonté, c’est de pérenniser cet accueil des enfants à besoins spécifiques."

Par le passé, HESL (qui organise les stages de vacances de la Ville depuis 1995) a déjà accueilli des enfants handicapés de manière inclusive. "On a parfois un enfant sourd ou même un enfant trisomique et cela se passe toujours très bien, explique Paul Vigneront, administrateur chez HESL. Mais il faut reconnaître qu’avec certains enfants à besoins spécifiques, cela ne marche pas." Et pourtant la demande est là, ainsi que le confirme Martin Jamar. "On a des demandes de parents de plus en plus pressantes car ils ne peuvent pas mettre leur enfant dans un stage classique.On ne sait pas accueillir tous les enfants porteurs d’un handicap, ici ce sera essentiellement des types 2 et 3."

Au programme de ces deux semaines de stages, les enfants participeront à l’éveil sensoriel avec des matières et matériaux divers, insolites, tissus, textures, formes et couleur, jeux de contraste.Par l’ouïe ou l’odorat, le goût ou par la découverte d’un parcours à pieds nus.La visite d’une ferme est également prévue.

Mais qui dit enfants à besoins spécifiques dit aussi encadrement spécifique.Et pour ça, l’ASBL HESL a pu compter sur le renfort d’enseignants et d’éducatrices de l’école spécialisée Les Lauriers, à Hannut.C’est d’ailleurs dans l’enceinte de celle-ci que se donneront les stages de vacances en question. "Pour les stages classiques, on a une personne chargée de l’encadrement pour 12 enfants, détaille Paul Vigneront. Sauf pour des activités spécifiques comme l’escalade ou le VTT où l’on a un moniteur supplémentaire.Mais dans le cas d’enfants handicapés, on aura 3 moniteurs pour encadrer les 16 enfants." Pour les parents, le prix du stage (75 €) ne sera pourtant pas plus élevé.Le solde étant pris en charge par un don du Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye.

Cette première initiative s’annonce prometteuse puisque les deux semaines de stages (du 4 au 8 juillet et du 1erau 5 août) sont déjà toutes complètes.