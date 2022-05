Les métiers de l’ombre du CHRH mis en lumière à travers une exposition

En octobre 2020, le photographe braivois, Michel Mangon, par ailleurs président du Royal Photo club de Huy, les a photographiés à la tâche. Le résultat? Une galerie de 21 clichés dans des formats 30X45, 45X67,5 et 60X90 tirés en couleur avec un léger effet noir et blanc.

"Mon ambition était de mettre en lumière les métiers de l’ombre de l’hôpital, précise l’artiste. Pendant la pandémie, on a surtout souligné le travail des infirmières et des médecins, mais on oublie parfo is que si les lumières et le chauffage fonctionnent bien, si les chambres et les couloirs sont propres, ou si les repas arrivent auprès des patients, c’est parce qu’il y a toute une série de gens derrière."

L’exposition évoque notamment le travail des cinq techniciens biomédicaux qui gèrent 850 appareils. ©Heymans

Concrètement, au CHRH, 35 personnes travaillent au service cuisine pour préparer quotidiennement 230petits-déjeuners, 730 repas chauds (pour l’hôpital, les maisons de repos et le self) et 200soupers. Le service technique compte, lui, 35 membres chargés, par exemple, de trier, stocker et transporter les 500 tonnes de déchets annuels. L’exposition présente aussi le travail des cinq techniciens biomédicaux qui gèrent 850 appareils (ordinateurs compris).

Victoria: «On se sent valorisé»

Enfin, Michel Mangon a aussi capté le travail des 70 membres de l’unité propreté. "J’apprécie particulièrement l’initiative, sourit Victoria Cilenti, qui apparaît sur deux clichés où on la voit notamment préparer son chariot et ses différents produits d’entretien. On se sent ainsi valorisé(e)s. Je travaille depuis 10 ans au CHRH, et j’aime ce que je fais. Dans un hôpital, encore plus qu’ailleurs, le respect des règles d’hygiène est essentiel. D’où l’importance de notre rôle. Durant la pandémie, le travail des collègues qui ont œuvré dans l’unité Covid, a été beaucoup plus lourd."

Au total, l’artiste a poussé sur son déclencheur près de 800 fois entre la première et la deuxième vague de l’épidémie. "L’exiguïté de certains lieux fut la principale difficulté rencontrée, précise-t-il. J’ai souvent dû travailler au 25 mm."

L’exposition qui s’inscrit dans le cadre du projet Prescriptions, fruit d’une association entre le CHRH, la Ville de Huy et de Centre culturel, est visible jusqu’au 18 novembre.