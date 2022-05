Les ateliers du Grain d’art font leur fiesta

Le vendredi, la fête débutera à 19h avec un vernissage suivi d’une animation baptisée "Traces de la vie quotidienne". "On va inviter les animateurs et les participants à venir laisser une trace de vie dans une pièce blanche. C’est une animation qui s’inclura, en fait, dans un projet plus global, le projet “Traces”, initié par Incidences, la Fédération des centres d’expression et de créativité et des pratiques artistiques en amateur" , précise la coordinatrice. La soirée se poursuivra ensuite avec les spectacles de l’atelier Théâtre Ados.

Une soirée impro

Le samedi, de 13 à 16h, la place sera donnée aux tout-petits avec une animation arts plastiques pour les 3 à 6ans. De 15h à 17h45, les enfants pourront aussi s’essayer à la céramique. Et le soir, ce sera impro! Avec, à 19h30, le spectacle de l’atelier impro débutants. L’équipe "Wanze Upon a time" montera ensuite sur scène à 21h pour un cabaret d’impros. Enfin, dimanche, dernier jour des festivités, le public pourra notamment venir se déhancher sur le son de l’accordéon diatonique lors d’un bal programmé de 15h à 15h45. "Et durant tout le week-end sera aussi organisé un jeu-concours qui donnera l’opportunité de remporter plusieurs lots comme une année d’ateliers, des accès à nos spectacles ou à nos stages."

Lancer les ateliers à venir

Cette Fête des ateliers lancera aussi la programmation de la saison 2022-2023 des ateliers du Grain d’Art. "Nous sommes très généralistes, il y a donc des ateliers pour tous les âges. Et il n’y a pas de prérequis. Nous ne sommes pas un conservatoire ou une académie. Nous apprenons la création, les techniques et l’expression à travers les arts", conclut Myriam Lambotte.

La fête des ateliers se déroulera place Faniel, dans les salles Jean-Pierre Catoul, Jacques Brel et Entre2. L’entrée est fixée à 2€ le week-end pour les adultes et 1€ pour les enfants en dessous de 13ans (gratuit pour les moins de 4ans).

www.centreculturelwanze.be