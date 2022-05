Les 6e primaires de Saint-Quirin récompensés pour leur décret

"Normalement, nos deux classes encadrées par Barbara Sourmbeos et Arnaud Melon auraient dû aller visiter le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en compagnie de Rodrigue Demeuse, mais le Covid est venu perturber nos plans.Finalement, il est venu un après-midi en classe pour leur expliquer le fonctionnement et rédiger une proposition de décret avec eux, explique Christine Mathieu, la directrice de l’école. Cette proposition qu’il nous a faite de participer à ce concours tombait à pic car l’éveil à la citoyenneté fait partie de notre plan de pilotage et la thématique est d’ailleurs déjà abordée de façon transversale dans les cours de français et de religion par exemple."

Réorganiser la semaine de cours

En compagnie de leur parrain, les 32 petits députés hutois ont eu l’occasion de se frotter au travail législatif. "On est d’abord parti de constats sur des réalités qui touchent au quotidien des enfants, témoigne l’institutrice Barbara Sourmbeos. Cela concernait 5 thématiques: la culture, l’enseignement, l’informatique, la recherche scientifique et le sport.Ensuite, on est passé à la rédaction de la proposition de décret pour améliorer les choses.On s’est rendu compte que tout cela prenait du temps, de la réflexion à la rédaction."

L’idée forte de la proposition de décret plébiscitée par le jury du concours repose notamment sur une réorganisation de la semaine de cours. "Ils proposent de supprimer les 4 heures de cours du mercredi matin en allongeant les 4 autres jours de la semaine d’une heure.Et ces plages du mercredi ainsi libérées seraient consacrées à des activités d’éveil artistique et sportives" , évoque notamment Barbara Sourmbeos.

De son côté, Rodrigue Demeuse ne retient que du positif de cette troisième expérience du genre après avoir déjà parrainé l’école Saint-Martin de Villers-le-Bouillet et l’école d’Outremeuse de Huy les années précédentes. "Ici, c’est la première fois que l’on va recevoir un prix, se réjouit le député hutois. J’ai été épaté par toutes les idées que les enfants ont sorti de leur réflexion.Il a d’ailleurs fallu faire des choix pour rédiger le projet de décret. C’est vraiment une chouette expérience d’aller ainsi au contact des enfants et ça peut d’ailleurs nourrir mon travail de député avec de nouvelles idées."