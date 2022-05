Le vignoble des Templiers plante 13000 nouveaux pieds

Mais il ne s’agit pas ici de la dernière étape de développement du vignoble. Le couple envisage une troisième et dernière phase de plantation en 2023 afin d’arriver à 40000pieds de vigne, soit l’équivalent d’une production de 4000 à 5000 bouteilles par an. " C’est le minimum pour que le projet soit viable, explique celui qui souhaite en faire une activité à temps plein, en vivre. J’ai encore des terrains en vue dans la région." Et la première vigne? Elle se porte bien. "On n’en a pas perdu de trop." Les premiers raisins sortiront l’année prochaine. Les premières bouteilles en 2024. Mais le travail s’annonce encore long. "Le plus difficile, c’est le désherbage: les mauvaises herbes se développent très vite. Il faut aussi faire face à un boom des prix dans les tuteurs et le palissage, +40 à 50%!" Il est urgent également de concrétiser le chai collaboratif (envisagé à Saint-Georges) qui permettra la vinification. " Il faut trouver des fonds." Mais le couple reste confiant et motivé, passionné par ce changement de cap professionnel. " Nous avons élaboré un solide business plan et nous maintenons la ligne conductrice ", conclut le Villersois.