Le Fonds nucléaire atteint 16,6 millions

"Le compte était assez attendu, il n’y a pas de grosses surprises ", a commenté l’écolo Rodrigue Demeuse.Qui salue l’alimentation du Fonds nucléaire. Mais c’est une année 2021 durant laquelle les trois réacteurs ont pu tourner à plein régime qui l’a permis. "Il n’y a pas eu de dégrèvement à absorber et de taxe motrice perdue. Ce genre d’année, ça n’arrive quasi jamais." Et il ajoute: "Alimenter le Fonds nucléaire reste plus essentiel que jamais" . Mais les frais d’énergie, s’ils sont en diminution, risquent d’exploser en 2022. "On peut y réagir en devenant les plus indépendants possible. Il faut renforcer la politique de rénovation énergétique et investir dans les énergies renouvelables."