Le Conseil des aînés recrute

Si vous êtes âgé de 55ans au moins et que vous avez envie de vous investir dans la vie communale de Berloz, le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) vous accueille à bras grands ouverts. " Suite à plusieurs démissions et après avoir puisé dans la réserve des suppléants, aujourd’hui, nous lançons un appel à candidatures pour reconstituer un CCCA au grand complet", explique Alain Happaerts, chargé de cet organisme et porte-parole du collège. "Une seule condition: avoir 55ans minimum."