Le budget de la zone de police de nouveau refusé par le conseil de police

Dans la foulée, un courrier avait également été envoyé à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, pour qu’elle vienne assister au collège de police. "On n’a même pas eu un accusé de réception" , déplore Jacques Chabot.

«C’est irrespectueux à notre égard»

Ne se sentant pas entendu, le conseil de police refusait une seconde fois de voter le budget le 27 avril.Et pour le faire savoir, le 2 mai, le collège de police écrivait une lettre aux présidents des partis présents dans les différentes majorités, au premier ministre et aux différents vice-premiers ministres de même qu’à l’Union des Villes et Communes ainsi qu’aux différentes zones de police de la Province et au gouverneur.

Et depuis? Toujours pas de nouvelle. "C’est irrespectueux à notre égard" , estime Jacques Chabot.Mais le président de la zone reconnaît qu’en fin de compte, il faudra quand même bien voter ce budget 2022. Ce sera vraisemblablement le cas lors du prochain conseil de police, prévu le 1er juin.Et en attendant? "On fonctionne avec les douzièmes provisoires qu’on a demandés au gouverneur, détaille Jacques Chabot. Mais, attention, ce refus de voter le budget ne concerne que le budget extraordinaire et donc, les investissements."

Reste à voir si ce coup de gueule des conseillers de police hesbignons aura des suites à moyen terme.C’est que dans un peu plus de 6 mois, il faudra encore se creuser les méninges au sein de la zone pour nouer les deux bouts et confectionner le budget 2023.