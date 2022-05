Julien André démissionne de son mandat de conseiller communal

Hier matin, JulienAndré annonçait son intention de démissionner de son mandat de conseiller communal par la voie d’un communiqué de presse. On se disait que la majorité PS-MR-idHuy devait être plus que bousculée par ce qui est devenu "l’affaire JulienAndré". Que les socialistes risquaient d’être pris à partie par les deux autres partis de la majorité. Que la majorité risquait de vaciller. Qu’une dissidence risquait de se faire jour au sein du PS…

Julien André a pris sa décision en citant que le simple blâme dont la Commission de vigilance l’a sanctionné (sa décision a été rendue publique lundi soir) n’a pas suffi "à éviter une rupture de confiance manifeste au sein du groupe socialiste" . Deux conseillers communaux, Francine Rorive et Raymond Laloux, ont en effet rejoint l’opposition lorsqu’elle a claqué la porte du conseil. Là, Julien André – poussé par ses colistiers? – ajoute qu’il désire "permettre à la majorité de travailler dans un climat plus serein" . Tout en notant qu’il a fait l’objet d’ "acharnement" , que tout cet épisode a provoqué un mal-être chez lui mais aussi ses proches. JulienAndré épingle aussi "l’absence totale de fraternité et loyauté envers les instances du parti" alors qu’il dit avoir toujours inscrit ses actions "pour le bien de mon groupe, mon parti et son action pour la ville de Huy" . Il affirme cependant toujours que, dans le cadre de l’organisation du Food Square Festival, "je n’ai pas commis d’infraction et que j’ai fait de mon mieux, comme tous les organisateurs d’événements, afin que notre organisation se passe dans les meilleures conditions" . L’enquête menée par L’Avenir démontrait cependant les nombreuses fautes et manquements graves dans cette même organisation… Il avait eu l’occasion de s’en expliquer dans nos pages d’ailleurs.