10 mois de prison pour un Hutois qui avait volé un vélo

Le 4 novembre 2021, une femme aperçoit un individu qui l’interpelle et qui se déplace avec un vélo de couleur orange fluo et noir. Le lendemain, un homme vient déposer plainte au commissariat de police de Huy en expliquant qu’on lui a volé son vélo, de couleur orange fluo et noir, alors qu’il se trouvait dans son garage fermé.