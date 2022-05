Vingt instits étrangers à l’école de Warzée

"Nous avions déjà pris part à un programme d’échanges entre 2013 et 2015 qui avait réfléchi sur le thème des jeux dans la cour de récréation, se souvient Frédéric Brogiato, le directeur warzéen. Dans le cas présent, le programme devait s’étaler entre 2019et 2021, mais il a été prolongé en raison de la pandémie."

Concrètement, des instituteurs et/ou directeurs de cinq écoles, provenant de cinq pays, se sont rendus, entre les différents confinements, dans les établissements étrangers pour réfléchir ensemble sur la bonne utilisation des écrans.

Une appli et un site internet

Cette semaine, c’est dans le Condroz que les différentes délégations – une vingtaine d’enseignants venus de Roumanie, d’Espagne, de Macédoine du Nord et de Turquie – se sont donné rendez-vous pour apporter la touche finale au projet. "C’est très enrichissant de partager nos expériences car nos écoles ont des profils différents. L’école macédonienne se situe par exemple en milieu rural et ne compte que 200élèves alors que l’établissement espagnol, situé à Almeria, est privé et compte 1000élèves qui bénéficient de cours donnés en espagnol et en anglais. Notre démarche a pour finalité de donner des conseils aux enseignants, aux parents et aux élèves pour une meilleure utilisation des écrans. Raison pour laquelle nous venons de réaliser une application et un site internet (grandiraveclesécrans.com) dans les cinq langues de notre programme Erasmus. Nous allons aussi distribuer une feuille reprenant une série de recommandations. Nous avons même réfléchi à la création d’un contrat à passer entre le jeune et ses parents pour baliser l’utilisation de ces écrans au quotidien."

Différentes activités sont prévues tout au long de cette semaine, comme des ateliers menés en classe qui visent à créer des jeux vidéo, ou encore une conférence du Pr Bruno Humbeeck jeudi soir à la salle aux Oies (19h) sur "Les jeux vidéo pour le meilleur et pour le pire."

"Lorsque les différentes délégations repartiront chez elles le week-end prochain, chacun aura un pincement au cœur, glisse encore Frédéric Brogiato. Mais l’école de Warzée pourrait dans le futur prendre part à un 3eprogramme, dans lequel nous envisageons d’inclure des voyages pour les plus motivés de nos élèves."

Pour ce programme autour du numérique, les cinq écoles avaient reçu un subside de quelque 200000 € servant à financer les différents voyages, les hébergements, les repas, ou encore la réalisation des différents outils et animations.