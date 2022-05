C’est la raison pour laquelle, le service Environnement de la commune de Modave organise la quinzaine des abeilles, du 14 au 29 mai. "En fait, j’ai été sollicité par l’ASBLAddalia qui sensibilise à la biodiversité, explique Élodie de Marchin, écoconseillère à la comme de Modave depuis un an. On a été un peu pris de court, raison pour laquelle on a cette année un programme assez léger mais peut-être que l’an prochain on pourra davantage l’étoffer."

Ce mercredi 18 mai, c’est d’abord les enfants qui seront sensibilisés aux abeilles via des lectures à la bibliothèque de Vierset-Barse de 15h à 15h45.Des histoires thématiques sur les abeilles et la biodiversité.Plus généralement, durant toute cette quinzaine, des ouvrages en rapport avec ce thème (pour adultes et enfants) seront mis en avant au sein de la bibliothèque.

Le mardi 24 mai à 19h30, à la salle des Échos du Hoyoux, le public est convié à une conférence sur les pollinisateurs sauvages.Elle est donnée par Jean-Sébastien Rousseau-Piot, spécialiste en la matière chez Natagora.Il est nécessaire de s’inscrire par mail à: ecoconseiller@modave.be ou par téléphone au 085 410220.

Par contre, pas (encore) de démonstration pratique cette année: "J’ai lancé un appel aux 8 apiculteurs qu’on trouve sur notre territoire, explique l’écoconseillère. L’un d’eux était assez emballé mais par manque de temps, ce ne sera pas possible."