Les habitants de St-Hilaire, à Huy, ne veulent pas être oubliés dans le développement de leur quartier

Ils étaient au conseil communal lundi soir. Et Dominique Grenson a interpellé les conseillers, en tant que porte-parole de son quartier. On le sait: Thomas&Piron a un gros projet immobilier sur le site de l’ancienne fonderie Felon&Lange. Plusieurs bâtiments pour un total de 96 logements y sont prévus. La riveraine est claire: "Nous ne sommes pas foncièrement opposés au projet immobilier Felon&Lange." Mais les riverains ne peuvent accepter qu’il se développe sans eux, "nous demandons à nouveau fermement à y être associés" .

Les riverains ont plusieurs craintes. La première est liée à la mobilité et "les autorités communales ont un rôle crucial à jouer" . Ils réclament un plan de mobilité "avant toute mise en œuvre du projet.Sans quoi nous allons droit dans le mur." Les travaux actuels de l’Esplanade Batta donnent une idée des difficultés auxquelles ils risquent d’être confrontés.

D’autres inquiétudes? Elles sont liées au projet lui-même. Déjà, 96 logements, "c’est beaucoup trop" . Et puis, qu’en est-il des logements étudiants, des petits commerces? Les riverains s’inquiètent de l’immeuble qui est prévu rue Renier de Huy, "c’est pour nous le gros point noir du dossier" . Il n’y a pas assez de places de parkings prévues non plus. Puis, Dominique Grenson, au nom de ses voisins, s’interroge sur cette plaine de jeux "qui tient tellement à cœur aux habitants du quartier" , la répartition des espaces verts, la conservation du boulodrome, la mobilité douce… "Vous le constatez, les habitants de Saint-Hilaire sont très attachés à leur cadre de vie." Et de rappeler au collège communal "notre volonté de collaborer en toute transparence et dans un esprit constructif" . Ils sont d’ailleurs plusieurs dizaines à avoir signé le courrier adressé au promoteur du projet.

André Deleuze, échevin de l’Urbanisme, a félicité les riverains pour leur démarche, "un bon signe pour la démocratie" . Lors de la réunion de janvier dernier, les riverains ont pu s’exprimer. Le promoteur devra en tenir compte. Ce mercredi, la Ville reçoit le promoteur "qui va devoir aménager son projet en fonction de ce qui aura été dit" .Et il ajoute: "on devra faire attention à ce qui va être proposé. Je verrais mal qu’ils ne tiennent pas compte" de ce qui a été dit à la réunion. Et clairement, le chantier de l’Esplanade Batta n’arrange pas les soucis de mobilité. Le bourgmestre f.f.Éric Dosogne d’ajouter: "on n’abandonne pas le quartier.Déjà, on a gardé le boulodrome alors que le promoteur voulait le terrain."

Les écolos et DéfiPourHuy se sont réjoui de l’action des riverains. "Il faut faire de la participation citoyenne, une priorité , note GrégoryVidal. La demande du quartier, ici en conseil communal, est une belle pierre à l’édifice." Christophe Collignon s’en est allé de son petit commentaire, lui aussi se félicitant de l’esprit constructif de tous. "On fait plusieurs investissements sur la rive gauche pour lui permettre aussi de se développer. Ces travaux sont faits pour équilibrer la ville." Et il ajoute: "le collège sera attentif au dialogue permanent avec le quartier" .