«La Place du livre noir» sur la place Verte de Huy ce samedi

Noir cette année; après, on verra

Mais il fallait trouver un thème fort. Alors, elle a demandé à Guy Delhasse, incontournable quand on parle de livres à Huy, de l’aider un peu. Fort de ses contacts dans le milieu et en particulier dans le créneau du livre noir/policier/thriller…, le fidèle partenaire du centre culturel a partagé son carnet d’adresses (aidé du directeur de la bibliothèque communale, Éric Albert) et s’est ainsi ébauchée "La Place du livre… noir". "On verra bien comment prend cette première thématique , poursuit Justine Montagner, mais l’idée, je pense, serait d’en changer chaque année", même si ça demande de tout recommencer à chaque fois. On pourrait ainsi imaginer à l’avenir "LaPlace du livre… jeunesse, BD, romans d’amour…"

Des lectures, des jeux et de la musique

Mais avant de penser aux prochaines éditions, il a fallu imaginer celle-ci, qui se tiendra ce samedi. Avec des auteurs venus de la région, de Wallonie et même de France (lire ci-contre), des rencontres et des "conférences" (sur des thématiques comme "le premier roman", "du noir dans les villes", "l’âge sombre"…), des signatures et des dédicaces… "On ne voulait pas installer les auteurs chacun à une table, en enfilade: on a vraiment voulu faire quelque chose de chaleureux et dynamique, on espère qu’il y aura de vrais moments de rencontres et d’échanges entre les visiteurs et les auteurs" , complète encore Justine Montagner.

La matinée, elle, sera plus familiale, avec la lecture d’albums jeunesse par Gaba (Jean-Luc Gerlage), un showcase de Monsieur Nicolas et des jeux de plateau, toujours sur la thématique du "noir".

En permanence, il y aura aussi un coin bar et un coin librairie rassemblant librairies et bouquineries du coin (lire ci-dessous). Ce sera donc samedi, ce sera gratuit et ce sera à l’abri, parfait s’il fait moche. Enfin… "On annonce de l’orage et, en fait, ça se prêterait bien au thème du salon" , s’amuse Justine Montagner.

Samedi21mai, à l’Espace Saint-Mengold (Place Verte), de 10h30 à 21h. Entrée gratuite. www.centrecultureldehuy.be ou «La Place du livre… noir» sur Facebook.