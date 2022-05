Une bombe de la Deuxième Guerre Mondiale découverte en Meuse à Huy

Ce jour-là, en début de soirée, les Américains devaient bombarder le pont du chemin de fer pour empêcher les Allemands d’avancer et de remonter sur Bruxelles. Mais les alliés ont lâché les bombes de bien trop haut et ont raté le pont. Les bombes ont atteint la piscine qui contenait de l’eau de la Meuse, plus ou moins filtrée. Bilan: une vingtaine de civils tués et de nombreux autres blessés. Aujourd’hui encore, des impacts du bombardement sont encore visibles sur le pont de Fer.

Sur une photo d’époque, on aperçoit la piscine qui était installée sur le fleuve et qui a été bombardée le 18 août 1944. ©DOC