En 2021, 112 ménages se sont installés à Héron. "Ce qui représente 356 nouveaux habitants, poursuit le bourgmestre. 71 d’entre eux se sont inscrits à la journée d’accueil."

Après avoir mangé, les néo-Héronnais ont assisté à une présentation au cours de laquelle le bourgmestre a notamment insisté sur la position idéale de la commune, située dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne, et au bord de l’autoroute. Un argument de poids pour Fabienne Lamury et son mari, Olivier Vinet, qui viennent de s’installer à Waret-l’Evêque. "C’est agréable, s’enthousiasme Olivier Vinet. On est à la campagne, mais à deux pas de l’autoroute." Un gros avantage pour lui, qui travaille en région bruxelloise. Le couple tenait absolument à participer à la journée d’accueil. "On est arrivé en plein Covid, les infrastructures étaient fermées. On n’avait pas encore eu l’occasion d’avoir des contacts avec la Commune."

La matinée s’est terminée avec une visite en car des quatre villages de la commune.