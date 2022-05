L’exposition «Triangle rouge» pour faire le pont avec l’actualité

L’expo retrace l’histoire d’un journaliste inconnu, représenté par une silhouette rouge. Il traverse le 20e siècle depuis la montée des fascismes, la résistance à l’occupant, l’univers concentrationnaire pour finir par le devoir de vigilance. "Il s’agit bien là d’un véritable travail de mémoire où l’accent n’est pas mis uniquement sur les événements tragiques du siècle passé, mais également sur une réflexion critique sur les mécanismes qui les ont rendus possibles afin d’encourager la résistance et la vigilance maintenant et dans le futur", précise Michaël Bisschops, administrateur de l’association. "Le triangle rouge était autrefois le petit bout de tissu que portaient les prisonniers politiques et opposants du régime nazi."

Les écoles wanzoises visiteront l’exposition. "Et nous invitons aussi les écoles de nos communes voisines", a précisé Aurélie Ochelen, échevine de la Citoyenneté. Cette belle exposition permet au visiteur de déambuler dans un parcours divisé en étapes. On peut l’aborder personnellement ou alors accompagné de guides spécialement formés "Ils seront là pour faire le pont avec l’actualité", précisent encore Michaël Bisschops et Stéphanie Reynders, chargée de la mise en place de l’expo. "Les panneaux présentent aussi plusieurs degrés de lectures pour être abordés par différents publics dont les enfants. "

L’exposition est accessible jusqu’au 22 mai.