L’épicerie de la Halle a pris vie: le rêve se concrétise

C’est un nouveau souffle pour la rue du Pont qui voit débarquer, au numéro 7, cette épicerie regroupant une vingtaine de producteurs wallons. Un bâtiment acquis par la régie foncière de Huy et offrant une surface de 175 m. Légumes, pains, produits laitiers, chocolats, boissons, chips, viandes, poissons, l’épicerie offre une jolie salade de produits du terroir. L’occasion de tout trouver en un seul et même endroit. "C’était un de nos objectifs avec la régie foncière d’acquérir des bâtiments pour redonner vie à notre centre urbain avec des projets qui ont du sens comme c’est le cas pour l’épicerie, se réjouit Christophe Collignon, bourgmestre en titre de Huy et ministre des Pouvoirs Locaux. L’idée de Halle des producteurs locaux a été désignée comme projet pilote par la Région wallonne et obtenu un subside de 96000 €. Aujourd’hui, nous avons les travaux de l’esplanade et demain ce sera à la Halle de faire revivre le quartier rive gauche." Les rêves se réalisent. La preuve. Il suffit d’une bonne dynamique et de nombreuses personnes pour y croire ensemble.

L’épicerie sera ouverte du mercredi au samedi de 10h à 18h