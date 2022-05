L’enjeu de la santé, en centre médical

Quand la désertification médicale frappe entités et régions, la présence d’un centre médical sur le territoire de la commune représente un atout majeur en termes de soins de santé. Au-delà de la situation stratégique, synonyme d’accessibilité et de parking, le centre médical Santé Viemme mise non seulement sur les compétences professionnelles des praticiens mais s’engage dans un rapport humain qui remet le patient au centre des préoccupations et des soins, avec toute une équipe à son écoute.