Le Royal Cercle Chorale d’Amay: 140 ans de voix et de chœur

Samedi c’est à l’Abbaye de Flône que les quelque 45 membres ont donné de la voix. Des morceaux classiques comme le Cantique de Jean Racine jusqu’au célèbre Hallelujah de Leonard Cohen revisité en français en passant par des chants populaires avec Bella Ciao, des gospels ou des airs folkloriques, la chorale amaytoise passe par tous les styles et fait chanter les cœurs des participants, de 7 à 77 ans.

André Gérard, un Hutois de 89 ans est le doyen du groupe. Le secret de la réussite? "Je n’en sais rien, sourit-il. Je mets ça sur le compte de la chance. J’ai toujours eu une vie équilibrée même si j’aime bien boire un petit verre! Je chante depuis des années mais j’ai rejoint la chorale d’Amay il y a 25 ans avec mon épouse. Elle nous a quittés mais moi j’ai continué de chanter." Chaque semaine, le groupe se réunit à l’espace Saint Ode pour répéter son répertoire et continuer de vivre à travers la musique, poursuivre son histoire et la partager à plus grand nombre. "C’est toujours un plaisir de se retrouver. Moi je fais du chant pour les femmes, rigole Michel Résimont. Je plaisante évidemment. Notre groupe se fait vieillissant comme beaucoup et on a du mal à se renouveler malheureusement."