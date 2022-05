Le charme bucolique d’Abolens

+ A LIRE: Ouvrir le jardin et briser les frontières

Du côté des propriétaires qui ont ouvert leur jardin, on s’accorde aussi pour estimer que pareille initiative a du bon. "Pour la vie de notre village, on n’a pas refusé, explique Jacqueline Delathuy. Nous encourageons même de telles initiatives car cela ramène les gens des villes vers les villages, en l’occurrence, à Abolens. Pour nous, c’est même une petite fierté d’accueillir cette organisation et de manière générale, tous ceux qui ont ouvert leur jardin l’ont fait avec plaisir. C’est l’occasion de montrer comme notre village est joli."

En amont de cette découverte, aucun mot d’ordre si ce n’est de présenter un jardin correct. "Quand on sait qu’on reçoit, on accueille convenablement. On s’active pour que le jardin soit beau! On le tond, on taille les haies. C’est une question d’éducation."