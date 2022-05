Fraja: 1200 entrées pour la 25e édition

Et pour son retour, on peut dire que le succès a été plus qu’au rendez-vous. "Nous avons enregistré 1200 entrées, ce qui est plus qu’habituellement. Une grande partie de ces entrées étaient d’ailleurs sous forme de pass, ce qui veut dire que les gens ont assisté à quasiment tous les spectacles. Et ils ont aussi eu tendance à rester beaucoup plus longtemps" , explique Benjamin Belaire, organisateur de l’événement.

«Tout le monde avait plaisir à se retrouver»

Une preuve que tous, visiteurs et participants, ont pris plaisir à se retrouver. "Le R de rencontres est devenu le R de retrouvailles. On sentait que tout le monde avait plaisir à se retrouver, à remonter sur scène, à partager avec le public. Quand on a clôturé l’événement, le dimanche, on avait d’ailleurs l’impression que les gens ne voulaient pas rentrer chez eux après avoir passé quatre jours ensemble." Bref, un joli succès pour le festival qui fêtait, en plus, ses 25 ans. "Et depuis le Covid, c’était vraiment le premier moment où l’on avait quatre jours d’activités continus." Pendant ces quatre jours, toutes les portes du centre culturel étaient d’ailleurs ouvertes. Un vrai symbole pour l’organisateur. "Après deux ans de fermeture, qu’est-ce que ça fait du bien d’ouvrir grand les portes!"

Au-delà des festivités, le Fraja est aussi l’occasion de lancer la prochaine saison des ateliers. Et elle s’annonce très bonne. "On a déjà des ateliers qui sont quasi complets" , précise Benjamin Belaire.