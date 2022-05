Émilie coiffe dans une démarche écologique

Après avoir travaillé pendant deux ans dans le salon de sa tante, à Wasseiges puis comme coiffeuse itinérante, en mars dernier, la jeune femme s’est lancée à son compte. À Moxhe, elle a ouvert Natu’Racine, son salon de coiffure écoresponsable.La professionnelle des ciseaux ne coiffe pas vraiment comme tout le monde.Non pas que les styles des coiffures qu’elle propose soient extravagants mais plutôt parce qu’elle aborde son métier avec une philosophie différente. "Je suis anti-coiffure classique, sourit la jeune Moxhoise de 22 ans. Je pars du principe que mon métier, c’est de soigner les cheveux.Dès lors, je ne vais pas aller mettre un produit dedans qui va les abîmer…"

Si les clients se pressent dans son petit salon, c’est parce qu’elle propose une démarche respectueuse de l’environnement et du cheveu en bannissant tous les produits nocifs que l’on retrouve encore dans les salons classiques. "En fait, j’avais fait mon travail de fin d’études sur cette thématique, explique Émilie. Mais avant de me lancer dans la profession je n’étais pas consciente que ça susciterait un tel intérêt."

Concrètement, la jeune coiffeuse travaille avec des produits au maximum naturels. Shampoings, laques, décolorations, mèches, colorations…Quasi tout peut-être fait à base de produits naturels. "Je propose deux types de colorations dont l’une avec des produits 100% végétaux, explique Émilie. Elle est compatible pour les personnes qui sont sous chimiothérapie. Pour les décolorations, quand on part du très foncé, c’est vrai que c’est plus compliqué, avoue la jeune coiffeuse. De même pour ce qui est des permanentes, on n’a pas encore trouvé de méthode écolo donc je n’en fais pas."

Un rôle social

Outre cet aspect écologique, Émilie Ghenne essaie aussi par son métier d’avoir un rôle social en prenant le temps de discuter avec ses clients. "Je ne prends qu’une personne à la fois, uniquement sur rendez-vous.C’est important parce que j’ai aussi des clientes atteintes d’un cancer qui ont besoin de parler mais sans pour autant s’étaler devant tout le monde…"

Enfin, toujours dans une optique bienveillante, la jeune femme propose des prix non pas selon le sexe mais bien en fonction de la longueur des cheveux.Soit 25 € pour les longs et 20 € pour les courts ."Mais si le client revient, pour la seconde coupe, c’est 20 € pour les longs et 15 pour les courts", conclut Émilie.

Natu’Racine 0493/98 91 90