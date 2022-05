Neupré : des accessoires animaliers en cuir… d’ananas!

Assez naturellement, cette maman de trois enfants a décidé de réunir ses trois passions (animaux, mode et écologie) en lançant une gamme d’accessoires pour chiens, LoulouBoo, fabriqués avec du cuir… d’ananas! "Je cherchais des matériaux dérivés, écologiques. J’ai testé du cuir de cactus, du cuir de pomme mais c’est finalement le cuir d’ananas qui m’a totalement convaincue." Actuellement, la seule filière se trouve aux Philippines, grâce à la société Pinatex. Le pays, gros producteur fruitier, produit 40000 tonnes de déchets d’ananas, brûlés ou jetés. " Pinatex en recycle une partie en créant notamment du cuir. Ce sont des fibres extraites de la peau et des feuilles d’ananas. Le recyclage n’utilise que très peu d’eau, ne produit aucun autre déchet et permet des emplois locaux de qualité. C’est une alternative naturelle au cuir d’animal, qui elle, est une activité très polluante."

Ce cuir d’ananas a beaucoup d’atouts: léger, doux, facilement maniable pour coudre et il a des propriétés identiques au cuir. "Il est résistant et il sèche très vite, ce qui est non négligeable en Belgique (rires). Et puis c’est 100% naturel et biodégradable."

Si quelques grandes marques de l’industrie textile comme Adidas, Zara et H&M ont déjà fabriqué des pièces avec ce tissu naturel, en Belgique, le cuir d’ananas n’est encore que très peu utilisé et connu. " Dans le secteur des accessoires pour animaux, c’est selon moi inédit."

Avec de l’or dans les mains, créatrice et autodidacte, Vanessa a pris des cours de couture, testé des modèles pour finalement lancer une dizaine de produits différents: collier, laisse, anse interchangeable, nœud papillon, harnais, bandanas, tout ça joliment décorés par des rivets, des médaillons à graver, des boucles dorées ou argentées, avec la possibilité de créer son accessoire sur-mesure, en fonction de la taille de l’animal et selon ses envies car le cuir d’ananas se décline en de nombreuses couleurs et textures. "Dans le style, c’est une marque qui se veut chic et tendance." Par la suite, la jeune entrepreneure compte se diversifier avec des paniers en cuir, des bols pour animaux… "Je teste d’autres matériaux recyclés, comme le plastique."

Un crowdfunding

Actuellement, elle confectionne ses accessoires dans son bureau, chez elle, mais elle souhaite se professionnaliser avec un atelier et un magasin. "Le cuir d’ananas, ce n’est pas courant! Les clients aiment voir, sentir, tester…" Elle envisage aussi d’avoir un shop en ligne et de déposer sa gamme dans des boutiques spécialisées. "J’ai déjà des contacts dans la région et en France."

Pour concrétiser son changement de vie professionnelle, Vanessa lance un financement participatif via la plateforme Ulule afin de récolter des fonds. " J’aimerais atteindre minimum 5000 € qui serviront à aménager un magasin dans le vaste hangar à côté de ma maison, à Plainevaux. Le crowdfunding se clôture le 31 mai. Chaque contributeur reçoit un petit cadeau."

Il est déjà possible, en prévente, de commander des articles ( « et les réservations vont bon train » ) mais les ventes débuteront officiellement en juin. " Je compte en faire mon business et le développer. Je suis super-motivée », conclut la Neupréenne.