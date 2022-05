Ambiance «Hopa» avec Ntoumos aux Deux Ours

"On emmène les gens en voyage avec nous" , lâché en amorce d’un set davantage acoustique et instrumental donne d’emblée le ton. Ici, l’exploration sensorielle, la pureté du son, la puissance et la virtuosité techniques restent la ligne de force du projet où les compositions trouvent leur juste équilibre dans une conversation avec trompette (Dominic Ntoumos), bouzouki (Evangelos Tsiaples) et guitare (Giorgos Goudousakis) qui trouvent leur voix.

Concert inscrit dans la foulée de Back to the roots , album récompensé en 2021 aux Octaves de la musique, sa force reste ce brassage de genres où sonorités traditionnelles et modernes se confondent. Musique des Balkans, rembetikos (blues grec) apportent ici une rythmique instrumentale que les voix viennent habiller de leur puissance gutturale.

"Hopa! On claque dans les mains." Dans le public, on danse, on lève les bras, l’ambiance est chaude et fraternelle. Underground Cocek poursuit le set avec une intro à la trompette pour une écoute davantage contemplative avant un retour plus en accord avec l’idée qu’on peut se faire d’un moment attendu festif. Ambiance continue avec Annastacia, morceau qui puise son énergie dans une rythmique apportée par la trompette.

« On va revenir un peu vers la Grèce avec un morceau qui s’appelle Nigrise » . Ici, tout est dans l’authenticité de la vibration sonore et l’émotion qui la contient. Nourrie d’un travail de mémoire avec ce retour en terre connue, la Grèce, l’intention artistique, ici, reste cette envie de transmettre un patrimoine musical ancestral mêlé d’électro-jazz. Voulue riche en découvertes, le concert s’autorise aussi quelques échappées vers la préparation d’un nouvel album avec, notamment, une chanson en français P’tit gars , avant une fin de partie applaudie sans retenue.

L’agenda de la semaine

Mardi à 14h30

Alvéole Théâtre sera à l’espace Saint-Mengold avec Vieillesse ennemie. Scindé en quatre saynètes, ce spectacle qui veut mettre en évidence les souffrances de nos aînés, permet au public de poser ses questions aux personnages afin de mieux comprendre les motivations de chacun et les mécanismes de maltraitances envers les personnes vieillissantes.

085/21 78 21

Vendredi à 20h

Le duo de la Compagnie du Caniveau composé de Michaël Clukers et Jean-Yves Picalausa sera de retour au centre culturel avec le dernier volet du triptyque Liberté conditionnelle. Avec Si t’es mon pote, ils invitent à redécouvrir les classiques de la chanson française en mots et musique pour un moment attendu tout en puissance et douceur, drôle et rageur.

085 824760

Samedi à 21h

Forte d’une programmation qui mise sur l’ouverture à différentes formes de spectacles dits vivants, La Petite Centrale à Tihange propose une programmation éclectique. Preuve encore avec, pour la deuxième fois, une soirée de Comédy Club (La Vannerie du mois) avec plusieurs performateurs dont Marie-Eglantine, Abdel Abdel, Khalid DjB, Étienne S et Marc Witvrouw.

0494/85 70 99

Vendredi à 20h30 et samedi dès 19h

Latitude 50 fêtera la fin de sa saison avec un programme attendu festif sur le kiosque, dans le cirque et sur scène extérieure où plusieurs compagnies et formations musicales se succéderont. La veille, vendredi, sera aussi animée avec le cabaret sans frontière qui accueillera sur le site marchinois l’organisation Clowns sans frontières.

085/41 37 18

Bientôt

SAINT-GEORGES

– Le samedi 28 mai à 20h, le centre culturel invitera la troupe des Brankignols avec la pièce «Que Fœtus?»

04/259 75 05.

AMAY et HUY

– Du mercredi 25 au vendredi 27 mai, les centres culturels d’Amay et de Huy et l’Atelier rock proposeront le festival Les Québecofolies.

085/21 12 06

WANZE

– Le jeudi 02 juin à 20h30, le centre culturel proposera la pièce «Qui est blanc dans cette histoire?»

085/21 39 02

ENGIS

– Le vendredi 3 juin à 20h30, Iguana café proposera du blues au centre culturel avec Danny Bryant.

085 824760

HUY

– Le vendredi 10 juin à 20h30, le centre culturel accueillera le groupe Easy Lover et son univers pop rock de Genesis.

085 211206