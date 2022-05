Le tarif pour l’occupation de la salle communale change

La Commune de Crisnée informe que deux changements sont à noter dans le tarif d’occupation de la salle communale. « D’une part, une majoration de 60 € pour la location, renseigne le bourgmestre, Philippe Goffin. Pourquoi 60 €, me direz-vous ? Simplement parce que les frais augmentent. On n’est pas non plus exempt de devoir subir et d’intégrer ce type d’augmentation des frais, notamment liés au nettoyage. »