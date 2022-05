Formation en langues d’étudiants étrangers à Ferrières: une ASBL recherche plus de 60 jobistes

" Nous nous occupons de la gestion quotidienne: la partie Horeca, l’entretien des classes, des chambres, des extérieurs" , explique Damien Vanguestaine, manager de Bernardfagne. Dans ce cadre-là, l’ASBL engage généralement entre 120 et 150 jobistes de 17 ans et plus (de préférence) pour gérer ces neuf semaines. Il faut cependant compter une semaine supplémentaire de préparation et une autre de rangement. Soit du 26 juin au 27 août. "On cherche des jeunes prêts à s’investir pour plusieurs semaines. Même s’ils ne savent nous consacrer que deux semaines, on prend. Mais on essaie que ce soit plus longtemps" , note le manager.

"Comme les deux dernières années ont été annulées avec le Covid, on a du mal à relancer la machine. Les étudiants revenaient d’année en année", témoigne le responsable. Aujourd’hui, beaucoup sont sortis des études. Pour l’instant, ils sont donc une soixantaine de candidats à s’être manifestés mais il en faudra beaucoup plus.

"Avec la nouvelle réforme des congés scolaires, on envisage des collaborations avec des centres de vacances, pour du sport aventure ou des vacances musicales par exemple. Je risque de devoir faire appel à nouveau à des étudiants à ce moment-là. Les jeunes formés pendant l’été pourront être directement opérationnels et seront privilégiés", soulève Damien Vanguestaine ajoutant qu’ils pourront également être amenés à évoluer et devenir chefs d’équipes. "À terme, ça peut devenir financièrement intéressant pour eux", ajoute-t-il.

Pour attirer le chaland, Damien a de très bons arguments. "Ce sont des jeunes qui rencontrent d’autres jeunes, les plus âgés ont 18-19 ans. Ça crée des synergies". Les étudiants du CERAN viennent de tous les horizons et cette année semble avoir attiré beaucoup de Turcs et d’Espagnols.

Les semaines de travail comptent 37 heures, pour un rythme de 6j/7. La rémunération suit le barème étudiant classique.

Contact: info@bernardfagne.be