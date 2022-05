Il était initialement prévu de faire payer un loyer de 800 € par mois au futur gérant pendant la première année. Le montant devait ensuite s’élever à 1000 € indexés. L’idée a finalement été abandonnée. Les candidats gérants proposeront eux-mêmes un prix. "30 points (NDLR: sur un maximum de 100 points attribués lors de l’analyse des candidatures) dépendront du montant de la redevance proposée par le candidat, expose le 1eréchevin Albert Morsa. Par exemple, un candidat qui propose 500 € par mois pourrait avoir 15 points. Et celui qui en propose 800 pourrait en avoir 25."

Mais ça ne veut pas pour autant dire que la Commune pourrait accepter n’importe quelle offre. " Si on n’a qu’un seul candidat, et qu’il propose 200 € par mois, il est évident qu’on refusera." Le futur gérant devrait commencer à travailler en septembre.

Des trottoirs dans trois rues

L’aménagement de trottoirs dans trois rues de la commune a également été abordé ce mercredi soir. " Il s’agit de la rue Jacques Havée, de la rue de Pellaines et de la rue du Piroi , expose Albert Morsa. Les travaux coûteront 233000 €."

La construction des trottoirs ne commencera pas avant septembre et durera cinq mois. "Les rues vont-elles toutes les trois rester ouvertes pendant tout ce temps?" , s’inquiète le conseiller de l’opposition, Léon Coulée (LRPS). "Pas forcément, répond Albert Morsa. On peut par exemple faire la rue de Pellaines avant l’hiver, et les deux autres après. On demandera à l’entrepreneur de finir une rue avant d’en commencer une autre."