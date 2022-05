Une vingtaine de policiers en perquisition dans des cafés au centre de Hannut, ce matin

Ils ne sont clairement pas passés inaperçus dans le centre de Hannut, ce matin. Il était aux alentours de 9h30 lorsqu’une vingtaine de policiers, issus de la zone de police Meuse-Hesbaye, accompagnés de gardiens de la paix, a débarqué dans les rues de Hannut.Avec, pour cible, l’horeca et plus particulièrement deux cafés tenus par Dino Bellarosa, l’Anton et Les Caves de Hesbaye. Les forces de l’ordre y ont œuvré pendant deux heures avant d’apposer des scellés sur les portes des établissements. Scellés que seul le juge d’instruction pourra faire lever s’il envisage la réouverture des établissements. La perquisition était demandée par un juge d’instruction liégeois. L’appartement du propriétaire des deux commerces a également reçu la visite des policiers.