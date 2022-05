Une aide de 130 000 € pour l'asbl hutoise Dora Dorës

Une nouvelle formatrice pour les cours de français

Le montant des subventions varie de 3000 à 300000 € par structure. Le dossier de l’association hutoise a été retenu et prévoit une subvention importante de 129610 € pour 2022 et 2023. "Elle est reconnue pour son expertise en matière d’intégration depuis 19 ans. Elle est reconnue officiellement comme une Initiative locale d’intégration" , explique Christie Morreale. "Nous sommes très reconnaissants, lance Hamide Canolli, présidente et fondatrice de l’ASBL. Nous étions déjà soutenus par la Ville et le PCS. Nous sommes désormais aidés par la Wallonie. On était déjà dans les critères d’une ILI mais la reconnaissance est désormais officielle et accompagnée d’une très belle enveloppe. Grâce à cette importante somme, on va pouvoir pérenniser nos actions, stabiliser les salaires. Nous allons engager une nouvelle formatrice pour les cours de français."

L’ASBL, qui compte deux temps plein et une quinzaine de bénévoles, propose des cours de français et de citoyenneté, des projets interculturels, une aide administrative, une école de devoirs, des formations… Chaque semaine, les locaux rue du Hoyoux accueillent des personnes issues de près de 30 nationalités. Cette année, les formations enregistrent déjà 107 inscriptions. Dora Dorës encadre actuellement 16 Ukrainiens dans l’apprentissage du français. Cinq enfants fréquentent l’école de devoirs et une vingtaine d’autres Ukrainiens sont sur la liste d’attente.

"Aujourd’hui, les réfugiés sont ukrainiens mais bien avant, ils étaient albanais, comme moi, en 2015, ils étaient syriens, et demain, ce seront d’autres nationalités" , rappelle la directrice. Hamide Canolli, réfugiée du Kosovo, a créé l’association en 2003, au départ pour la communauté albanaise mais elle est devenue au fil des ans une association d’aide aux migrants, où on cultive un esprit de rencontre interculturelle à taille humaine. Elle incarne elle-même le projet. "J’ai vécu tout ce par quoi nos bénéficiaires sont passés. Beaucoup me voient comme une image de réussite d’intégration. C’est motivant pour eux. Pour moi aussi." L’année 2022 est tout cas riche en bonnes nouvelles avec trois reconnaissances successives, comme agence de placement en insertion, comme école de devoirs officielle et comme Initiative locale d’insertion. " Cette année aborde un tournant important pour nous. Dora Dorës se professionnalise. On était déjà dans les critères. On a pris confiance et lancé les démarches. Une belle récompense."