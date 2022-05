Ses rhododendrons aux Floralies gantoises

" On compte plus de 80000 visiteurs, c’est une belle vitrine, une super-opportunité, avec des retombées", explique Roland Kersten, le patron. Sa société, lancée en 1992, est la seule pépinière en Wallonie à cultiver in vitro des jeunes plants de rhododendrons mais aussi d’azalées et des kalmias latifolia.

"On en est aujourd’hui à 250 variétés différentes, produites ici en laboratoire, puis cultivées et revendues dans toute l’Europe, à hauteur de 80% d’exportation. Nos plantes sont surtout prisées par des collectionneurs et pépiniéristes spécialisés."

C’est la toute première fois que le producteur horticole participe aux Floralies gantoises, organisées tous les cinq ans et qui ont été reportées en 2020 et 2021, suite au Covid.

"J’étais présent dans le stand collectif qui met en valeur les spécificités de l’horticulture wallonne, stand géré par la Fédération wallonne horticole. Nous étions 8 producteurs. Il s’agissait exclusivement de professionnels spécialisés dans des plantes rares et de collections. La Wallonie est en effet reconnue pour être dynamique dans ces secteurs de niches, des productions en petite série, moins industrielles."

Les huit producteurs wallons (dont aussi la société tinlotoise Phytesia, qui cultive des orchidées de jardin) ont ainsi conçu ensemble, sous la houlette d’un architecte paysagiste, un jardin harmonieux et cohérent sur près de 300 m². Le Ferrusien y a apporté ses spécimens les plus inédits: des variétés de kalmias latifolia, un rhododendron yakushimanum (une variété hybride qui vient du Japon et qui affiche une couleur rose orangée très rare) et des azalées de sa propre sélection. " Le choix n’était pas évident car il fallait plusieurs critères: prévoir une belle floraison et opter pour des plantes déjà bien développées. J’ai pris des pieds-mères qui servent à la reproduction des jeunes plants. Certains ont plus de dix ans."

Pour Roland Kersten, cette participation est la reconnaissance d’un savoir-faire, d’une expertise. " Et il y aura des retombées positives vu l’affluence sur place." La société s’apprête aussi à vivre un grand tournant dans son développement: intégrer un tout nouveau laboratoire. "La construction a débuté. Le bâtiment sera prêt avant la fin de l’année et nous y rentrerons pour l’hiver."