Pour un vol de huit bouteilles de whisky au Spar, ce Marchinois risque de trinquer

«Je vais faire de l’argent»

De ses motivations, on n’en saura rien. De fait, le détenu a refusé de comparaître. L’une d’elle se trouve sans doute dans les explications fournies par la Procureure de division Brigitte Leroy. " Le prévenu était hébergé par un homme à Huy. Le matin même, il lui aurait dit: "Je vais faire de l’argent"". Sur les huit bouteilles embarquées, deux ont disparu et deux ont été cassées.

Autres données: le nombre de condamnations cumulées depuis 2015 alors qu’il était à peine majeur. On note un an en 2015, 12 mois et 180 heures de peine de travail pour vol en 2016, 12 mois pour mœurs en 2017 ainsi que 15 et 10 mois en 2020 et 2021, toujours pour des faits de vols. Peines qu’il est en train de purger.

Récidive sur récidive

Vu l’état de récidive, le parquet requiert un an. Pour la défense, on ne peut pas parler de vol important. Le montant du préjudice s’élèverait à un peu moins de 100 €. L’homme réfute le fait qu’il s’agisse d’un vol avec violence. " Ce ne serait pas dramatique si c’était un premier vol," souligne le conseil du prévenu. Celui-ci sollicite une peine de travail afin d’accorder une chance de réinsertion à son client.

Jugement le 8 juin