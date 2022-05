Patron dans l’horeca, il s’en prend à un policier

Dans un climat tendu

Interrogé, le gérant explique que cette employée avait tendance à être en congé de maladie ou absente de manière répétitive. "Elle m’a envoyé un SMS pour me dire qu’elle revenait travailler le 5 avril (2022). Je lui ai dit qu’il fallait qu’on se parle avant. " Rendez-vous est pris à 11h. Lorsqu’elle arrive, elle n’est pas seule. Sa maman et son beau-père l’accompagnent. Le patron leur demande de les attendre dans un établissement en face. Et c’est là que le climat s’envenime.

"Quand je suis arrivé, l’homme (NDLR: le beau-père) m’a dit: “Tu t’assieds et tu m’écoutes”, explique le prévenu. Et il a exhibé sa carte de police. Je lui ai pris des mains et on s’est bousculé." Une échauffourée qui se solde par deux coups à l’arrière de la tête pour le beau-père et une carte détruite. " Je suis sorti car je ne voulais pas envenimer les choses, explique le patron. Je suis revenu quand j’ai vu le combi. "

Dépressif, anxieux et médicamenté

Pour la partie civile, on est en plein surréalisme. Le patron semble être quelqu’un de nerveux en affaires. La jeune employée a envoyé la veille un SMS pour expliquer qu’elle a peur de rencontrer son patron toute seule. Un de ses collègues aurait subi un passage à tabac. Il se serait montré agressif et harcelant à son égard. La partie civile confirme qu’elle a sorti sa carte de policier pour calmer le jeu. Pour la suite: deux employées et un client ont été témoins de la scène.

150 heures

Ce comportement dégradant envers son personnel, la Procureure de division Brigitte Leroy en fait état. Elle signale aussi qu’il y a aussi des soucis de paiement et de contrat. Connaissant la nature du personnage, la jeune fille aurait tenu expressément à ce que sa maman et son beau-père soient à ses côtés. Outre le fait qu’ils ont dû attendre 45 minutes avant de voir le patron, ils ont dû faire face à quelqu’un de très énervé. Il s’est enfui lorsque quelqu’un a commencé à filmer et que la maman a appelé la police. Elle requiert une peine de travail de 150 heures ou un an de prison. Pour sa part, la défense met en avant un contexte particulier. Dépressif et anxieux, son client doit suivre une médication stricte depuis ses 25 ans. Là, le fait que les parents débarquent avec l’employée a été "la goutte qui a fait déborder le vase". " Il a perdu son sang-froid, " conclut l’avocat qui sollicite une peine de probation autonome à titre principal.

Jugement le 8 juin