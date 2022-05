Notre société en photos par la Mézon

Les inondations 2021, les tags, les 7 péchés capitaux, le 1erpas de l’homme sur la lune, les 4 éléments et les Bunny girls étaient les thèmes de l’exposition organisée par la Mézon de Huy. C’est le fruit d’un travail d’un an de l’atelier animé par le photographe Jérôme Heymans. Les six thèmes ont été exploités par six membres. "L’atelier photo que j’anime depuis 2001 est un atelier intergénérationnel, explique Jérôme Heymans. Je donne les bases de la photographie, de la photo contemporaine et de l’art. Il y a 12 participants à l’atelier. Six ont exposé car ils ont développé chacun un thème choisi par eux et ont fourni un travail abouti. Je n’impose pas de thème principal à l’exposition. C’est forcer les participants dans un choix qui ne les inspire peut-être pas. Mais un thème pour chacun est nécessaire pour structurer son travail et apprendre plus vite les techniques propres de son projet." Jérôme Heymans exposait aux côtés de Michaël Groyne, Grégory Dizier, Marianne Raskin, Jennifer Leroy et Luna Sartor, la benjamine de 14 ans. Et il était, avec Grégory et Michaël, des plus heureux lors de cette 19eédition. "Nous n’avons eu que des retours positifs tant pour la qualité des réalisations que dans l’organisation de l’espace. C’est une super-belle expo. J’espère qu’elle aura d’autres ouvertures, collectivement ou individuellement. Certains thèmes se prêtent bien dans le culturel ou dans des galeries ou même dans un salon, d’autres comme les inondations pourraient s’intégrer dans un travail de mémoire. Les photos de Marianne Raskin sont du vécu à Trooz ." Le photographe animateur amaytois, lui, a choisi le thème Bunny girl et le packaging. "C’est une réflexion humoristique sur la place de l’icône qu’est la femme dans le marketing." Le visiteur s’est amusé notamment des boîtes "terrine de lapine". Grégory Dizier, qui a choisi les 4 éléments naturels, explique: "Après cette période Covid, c’est un retour à l’essentiel. Je suis parti d’un modèle en studio retravaillé."