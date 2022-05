Les œufs de ses poules en libre-service

Devant la porte de leur maison à Ligney, le couple a placé un frigo box contenant la production des gallinacés.Avec une tirelire pour payer (0,25 € l’unité) et quelques boîtes à œufs pour transporter ceux-ci. "Ce n’est pas pour faire du bénéfice, précise Allisson Hans. C’est juste pour faire plaisir et rentrer dans nos frais en payant les graines…"

Dix poules sauvées de l’abattoir

Lancé la semaine dernière, le concept plaît au voisinage puisque la demande suit. "En fait, déjà l’année passée on avait un surplus d’œufs, commente l’habitante de Ligney. On avait lancé alors une annonce sur Facebook pour faire profiter le voisinage mais parfois, on n’était pas toujours disponible quand les gens venaient pour chercher des œufs.C’est ainsi qu’on a eu l’idée de cette vente en libre-service."

Et depuis le lancement de ce concept, le succès est tel qu’Allisson et Jérôme comptent acquérir de nouvelles poules. "On a actuellement environ 6 œufs par jour pour nos 7 poules, explique la jeune femme.O n va prochainement acheter 10 poules supplémentaires, des rescapées qui étaient destinées à l’abattoir." Et pour organiser un peu mieux son libre-service, le couple a aussi créé une page Facebook (Ligney: Œuf en libre-service) et limité le libre-service aux lundis, mercredis et samedis. "On réfléchit aussi à un système de tirelire davantage sécurisée car ce serait dommage qu’à cause d’une personne mal intentionnée, on soit contraint de stopper le libre-service."