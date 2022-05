La «tente Napoléon», désormais reconnue comme patrimoine exceptionnel à Waremme

Pourquoi ce statut de "Patrimoine exceptionnel de Wallonie"? Il offre une meilleure protection de ces biens mais aussi donne la possibilité aux propriétaires, qu’ils soient publics ou privés, de bénéficier d’un soutien plus important pour le financement de travaux de restauration.

Et justement, de restauration, il en a été question à Waremme puisque la tente Napoléon a fait l’objet de travaux; une action de sauvegare rendue possible grâce à des subsides de l’Agence wallonne du patrimoine, la Ville de Waremme, la Province de Liège et le propriétaire. La tente est en fait une sorte de petite aile, accolée au château néo-classique. Elle est inspirée des tentes de bivouac en toile utilisée lors de la campagne de Napoléon. Elle date de la même période que le château qui a été construit vers 1806. Une architecture assez exceptionnelle pour un bâtiment qui est le seul du genre, connu en Belgique et probablement même en Europe. On y trouvait, au départ, les mêmes codes stylistiques que sur les tentes napoléoniennes: des drapés bleus sur fond blanc, des bandes tracées verticalement, des éléments guerriers. Elle rappelle la tente de Napoléon pendant la campagne d’Égypte.

Mais pourquoi une telle tente là, à Waremme? Parce que les propriétaires de l’époque, la famille Sélys-Longchamps, avaient un attachement particulier pour la France et son histoire. La tente de Napoléon était autrefois utilisée comme salle de billard. aujourd’hui, c’est un petit salon.