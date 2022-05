Johan Graindorge, le fils d’Anita Lekeu, voulait une peine juste « par rapport au fait atroce qu’il (NDLR : Terry Hoyoux) a commis sur sa grand-mère ». Et après le prononcé de la peine, il se disait satisfait. « J’avais promis à maman que j’irais jusqu’au bout. Aujourd’hui, on va pouvoir tourner la page. » Les six jours de procès n’ont pas été faciles à vivre. « Psychologiquement et physiquement, c’est très difficile. Mais je tiens à dire que, depuis le début de l’enquête, on n’a eu à se plaindre de personne. Et on est satisfait de la justice. »