Ils demandent le classement de l’usine Thiry, à Huy, pour la préserver

Mais qui dit site à réaménager, dit… rénovation ou bien démolition, purement et simplement.Et là, les passionnés de patrimoine réunis au sein de la Communauté Historia ont décidé de se mobiliser.En envoyant une demande de classement à la ministre du Patrimoine Valérie De Bue afin que les bâtiments soient sauvés et donc protégés. "On a fait une étude avec les archives, même si on n’a pas trouvé grand-chose , explique le Hutois VirgilDeclercq, président de l’ASBL. Le bâtiment a une valeur historique, il renvoie à l’identité industrielle de Huy" .

Les anciens ateliers Thiry se présentent en bordure du Hoyoux, à deux pas duCHRH, comme un vaste complexe industriel construit à la moitié du XIXe siècle sur un espace de 4 hectares. Il servait autrefois d’atelier d’usinage, d’ajustage et de montage. Plus de 200 ouvriers y ont travaillé à une époque. "On y fabriquait des machines destinées à être assemblées dans les machines à papier" , explique le Hutois. La façade principale est bâtie sur un seul niveau de 14 travées. Dans un style "qui se traduit par une certaine richesse dans l’ornementation de la façade" . VirgilDeclercq épingle également le pavage en bois caractérisant le bâtiment. "Le bois permettait d’amortir le bruit. La moitié du bâtiment a un tel pavage; le reste, c’est du béton." Un type d’utilisation "extrêmement rare dans nos régions" , affirme-t-il.

Un devoir pour les générations futures

L’architecte hutois Patrick Bribosia partage l’enthousiasme de l’ASBL pour ce bâtiment; elle lui a d’ailleurs présenté le dossier à remettre à la ministre De Bue. "Les Ateliers Thiry constituent une entrée identitaire de la ville de Huy et un exemple unique d’architecture industrielle, située le long du Hoyoux" , explique-t-il. le Hoyoux qui a alimenté l’activité hutoise depuis le Moyen Age jusqu’il y a peu. Et il ajoute: "le site et la physionomie générale des ateliers ont évolué en fonction des besoins de l’activité de l’usine. Mais une de ses caractéristiques est qu’ils présentent deux visages différents aux visiteurs." Le premier est constitué des façades est qui sont en briques et "magnifiquement" dessinées et annoncées par une travée d’entrée en façade nord. Le second visage "oriente son vis-à-vis industriel vers l’esplanade en révélant le rythme en dent de scie propre aux toitures de shed" . L’architecte hutois et l’ASBL se rejoignent en affirmant que "sauver et protéger ce patrimoine est un devoir pour les générations futures" .Et là, ils en appellent à la ministre wallonne du Patrimoine. Seront-ils entendus?