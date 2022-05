Huy/Wanze: Grégoire Lefèbvre enquête à l’église Saint-Mengold

Pour cette 4eenquête, l’inspecteur est de retour à Huy.Nous sommes en juillet 1801 et le héros est alors détaché au bureau de gendarmerie de la rive droite, à la place de l’actuel musée communal. "Il y a effectivement eu un poste de gendarmerie à cet endroit mais pas tout à fait à cette période, reconnaît Catherine Lheureux qui aime ponctuer ses romans de détails historiques et géographiques. L’histoire se situe à la période des premiers accords du Concordat entre Napoléon Ieret le pape Pie VII. C’est une époque intéressante car après la Révolution, on assiste alors à une pacification des relations entre l’Église et l’État."

Et justement, l’enquête de Grégoire Lefèbvre va être confrontée à cette relation entre le clergé et le pouvoir civil en place alors à Huy sous régime français.En effet, le héros de Catherine Lheureux doit investiguer sur un dramatique fait divers: la mort tragique de Félix Roquet, le carillonneur de l’église Saint-Mengold, écrasé par l’une de ses cloches. Mais plus il avance dans son enquête, plus le capitaine de gendarmerie remarquera que cet accident est peut-être un homicide…

Ce quatrième polar historique de la Mohatoise est déjà disponible sous forme numérique sur Amazon.Et bientôt en “vrai” dans les bonnes librairies de la région.

Signalons encore que le 7 août, en collaboration avec l’office du Tourisme, Catherine Lheureux guidera une promenade à Huy, sur les traces de son 4eroman.