De la canne à pêche aux hameçons en passant par les bouquins, les amateurs de la pêche en tout genre ont pu y trouver leur bonheur. Trente-quatre exposants avaient pris place dans la salle en attendant les premiers amateurs, venus en nombre. "Nous n’avons pas été trop impactés par le Covid, l’édition 2021 a été annulée et celle de 2022 reportée, explique Xavier Amand, président du club Mehaigne-Mouche depuis 2017. En termes de fréquentation, cette reprise a été plutôt calme. Si on espérait bien évidemment atteindre les 500 visiteurs habituels, ce sont finalement 350 personnes qui se se sont déplacées. On n’a pas à se plaindre."

Du côté des vendeurs, la diversité était le mot d’ordre. Des dizaines de cannes à pêche, des hameçons à gogo, des moulinets, mais aussi des objets de collections privées, des peintures et des bouquins étaient installés sur les tables de la salle. Pour certains, c’est un événement annuel immanquable, à l’image de Jacques, vendeur de vieilles collections de pêcheurs. "Je viens tous les ans de Spa pour participer à cette bourse, c’est la seule que je fais sur l’année" , confie-t-il. D’autres exposants sont venus d’encore plus loin, notamment de France ou des Pays-Bas.

Le club Mehaigne-Mouche, organisateur de la bourse, compte actuellement une cinquantaine de membres de tous les âges. Ils proposent entre autres des initiations au lancer-mouche sur les bords de l’Ourthe durant la saison de pêche, mais ils forment aussi les novices aux montages de mouches artificielles. Pour si vous êtes éventuellement intéressé, sachez que le matériel vous est prêté lors de votre première année de cotisation.