Avec ses élèves nandrinois, l'instit tinlotois écrit 15 pièces sur la pollution

"Ma famille, ma planète". C’est le titre du petit ouvrage écrit par l’instituteur de l’école Saint-Martin à Nandrin, Paul Eloy. Un livret qui reprend 15 saynètes dialoguées abordant le thème de l’écologie de manière très concrète et spécialement adaptées aux enfants de 8 à 12 ans. Un projet qui a démarré au sein même de sa classe de 5eprimaire, qui a activement participé à l’écriture et la mise en scène. "Nous avons participé à la fresque du climat organisé par le GAL Pays des Condruses , explique l’instituteur, naturaliste, très sensible à la défense de notre Terre. Des animateurs sont venus en classe parler du dérèglement climatique. J’ai senti chez les élèves un grand intérêt et l’envie d’être actif. On a donc décidé de prolonger le projet en classe avec l’écriture de pièces de théâtre. J’ai écrit 15 saynètes sur le sujet. On les a retravaillées ensemble et puis on a joué quelques-unes en mars, sur la place du village, devant les parents et des villageois, pour les tester. Une expérience riche qu’on va renouveler d’ici peu pour présenter la deuxième partie."