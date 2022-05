Avec les orchidées Phytesia de Tinlot

Aux côtés des rhododendrons, des azalées et des kalmias de Ferrières se trouvaient les plantes d’un autre horticulteur du Condroz tout aussi spécialisé dans son domaine : la société phytesia de Tinlot, premier producteur mondial d’orchidées de jardin, grâce à la technique de culture in vitro. « Nous avons placé aux Floralies gantoises une septantaine d’orchidées issues de cinq familles différentes, choisies en fonction de leur floraison, explique un Pascal Lambé totalement satisfait de l’événement. Notre première participation, c’était lors de la dernière édition, en 2015. Nous avons voulu réitérer l’expérience. C’est tout de même un événement connu, même bien au-delà de nos frontières. C’est intéressant pour nous de nous faire connaître auprès des professionnels mais aussi auprès du grand public. Les orchidées de jardin ne sont pas très connues. Elles sont avant tout vues comme des plantes tropicales mais ignorent que nos variétés peuvent être plantées en terre, dans nos jardins. Elles résistent à une température jusqu’à -25 degrés. Nous proposons une très large gamme. Et il n’existe en Europe que deux sociétés comme la nôtre. Vu l’engouement du public, boosté par la pandémie, nous avons décidé de désormais ouvrir nos serres et la vente aux particuliers, les mercredis et vendredis, d’avril à juin, de 13 h à 17 h. »