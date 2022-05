Aamay: une formation pour se déplacer en fauteuil roulant en toute sécurité

L’ASBL est la première à mettre en place ce type de formation. "C’est suite à la rencontre avec une jeune femme qu’on a mis en place cette formation. Car elle allait acquérir un fauteuil électrique et sa maman souhaitait qu’elle puisse l’utiliser au mieux. Et on s’est rendu compte que ce genre de formation n’existait pas" , souligne le formateur. La formation (gratuite) reprend donc des notions de code de la route mais apprend aussi une série de techniques pour franchir des obstacles par exemple. "Ça peut être simplement le fait de rentrer dans un ascenseur. Dans les hôpitaux, il y a des miroirs donc on peut y rentrer en avant. Mais ailleurs, il n’y a pas toujours des miroirs. Il faut donc pouvoir y entrer en arrière."

Cette formation, c’est aussi un partage d’expériences. "Il y a souvent un apport mutuel car le formateur, lui, ne vit pas en fauteuil de façon quotidienne, explique Alain Siemes, un des cinq participants à la formation. Mais heureusement que ce genre de formation existe. Car dans les villes où on réalise de beaux aménagements, on met aussi des pavés partout et on ne pense pas à mettre, par exemple, des bandes pour les PMR." Pour Roger Habsch, médaillé paralympique en sprint, "les personnes non valides ne sont pas encore dans la norme de notre société, comme c’est le cas dans d’autres pays au Japon par exemple."

Amay, quant à elle, est la première commune à avoir sollicité Fedemot pour accueillir cette formation sur son territoire. Une grande fierté pour l’échevin Luc Huberty. "C’est quelque chose de nécessaire et une action à mettre en place pour permettre de faire évoluer les mentalités."