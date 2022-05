Samedi, le retour du show des pompiers

«Il restera quand même un bout de tissu»

Entre deux sessions de DJ, ce sont 12 sapeurs qui monteront sur scène pour une demi-heure d’un show "presqu’Hannut". "Il restera quand même un bout de tissu à la fin, précise Mélanie Gosseye, une femme pompier qui participe également au spectacle. Il y a quand même des mineurs dans le public, donc on ne peut pas se permettre d’avoir du nu intégral." Mais ça n’empêchera pas les danseurs de mettre le feu au public. "Il y aura quatre chorégraphies, détaille Mélanie Gosseye. On danse d’abord sur de la zumba ensuite sur LMFAO puis on a une chorégraphie musculation et enfin on termine par le strip-tease."

Contrairement à la première édition, les artistes ont relativement eu peu de temps pour se préparer. "Comme il y avait encore des incertitudes concernant le Covid, on n’a su que très tard qu’on pouvait organiser le bal et donc on répète seulement depuis un mois et demi" , précise encore Mélanie Gosseye. Mais ça n’empêchera pas le public d’assister au beau spectacle du corps des pompiers de Hannut.

Outre ce show, durant toute la soirée, les DJ se relaieront aux platines.On attend ainsi Furax, Oli Soquette, Lex, Flo et Matt.Le tout dans un Marché couvert décoré sur la thématique “pompier”, avec des lance-flammes, des confettis et plein d’autres choses encore à découvrir samedi soir dès 21h.

Entrée: 10 €.8 € en prévente via les pages Facebook de l’amicale ou du bal des pompiers de Hannut.