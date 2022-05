Les petites pieuvres du bien-être de bébé

Samedi après-midi à Wasseiges, Ariane, Zoé, Marie, Jacqueline, Claudine, les deux Patricia et Caroline sont installées autour d’une grande table chez Alexandra Point de la boutique d’artisanat la Roulotte aux pelotes. Elle organise aussi des ateliers de tricot et de crochet. Et cette fois, les 8 dames principalement de Wasseiges et Burdinne participent à un atelier particulier. Très concentrées sur leur travail, elles réalisent des petites pièces crochetées appelées "les petites pieuvres sensation cocon" (PPSC). "Il s’agit d’un projet qui a démarré dans les pays scandinaves , explique Alexandra Point. Les PPSC sont destinées aux bébés prématurés. Les pieuvres ont un effet apaisant et, en s’accrochant aux tentacules, les enfants évitent d’arracher les perfusions."