Le Fraja revient et fête sa 25e édition

Vingtième défilé pour l’Académie

Les festivités débuteront ce jeudi dès 19h avec le vernissage des expositions. "Nous avons notamment invité une photographe liégeoise, Moon Hermans, à suivre nos ateliers pendant un an. Elle exposera donc le fruit de son travail qui permet finalement de voir l’évolution des différentes créations."

Le vendredi, l’académie des beaux-arts de Huy présentera, pour la 20eannée, son défilé qui sera, pour cette édition, sur le thème de la dualité. Le samedi, ce seront notamment les écoles qui monteront sur scène. "Chaque année, des animateurs se rendent dans les écoles pour créer un spectacle", précise l’organisateur. Un podcast spécial 25 ans sera également enregistré en direct et en public. "Il rassemblera les anciens participants du Fraja et les actuels.Et ce sera l’occasion de revenir sur l’histoire, les souvenirs et les anecdotes du festival." L’événement se clôturera le dimanche avec, entre autres, le spectacle de l’atelier théâtre des 55 ans et plus.

Des artistes professionnels en invité

La nouveauté de cette année, c’est l’organisation de Master Class. "Nous avons invité quatre artistes professionnels qui viendront présenter leur travail, leur parcours et répondront aux questions du public" , précise BenjaminBelaire.

Chaque soirée sera aussi l’occasion de se retrouver autour d’un moment festif: karaoké, blind test, "blindFest" et goûter d’anniversaire. Une photo souvenir viendra clôturer en beauté cette 25eédition le dimanche à 17h30.

L’entrée est fixée à 4€ la séance, 6€ la journée et 10€ le week-end (gratuit pour les moins de trois ans).L’accès aux expositions, aux ateliers ouverts et à toutes les soirées est libre.

Programme complet sur www.centrecultureldehuy.be