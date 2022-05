Le fils d’Anita Lekeu: «J’avais promis à maman que j’irais jusqu’au bout»

Pour MeAlexandre Wilmotte, l’avocat des parties civiles, "la décision est satisfaisante. Terry Hoyoux prend le maximum à partir du moment où il y a la circonstance atténuante qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. Et c’était aussi important, dans le cadre de ce procès, de se souvenir de madame Lekeu, qui était quelqu’un de bien pour sa famille et toutes les personnes qui la connaissaient ."

En ce qui concerne Grégory Baudin, "la famille ne voulait pas chercher à tout prix la culpabilité de quelqu’un qui n’était pas lié au meurtre" , souligne l’avocat. "Ce sera sa Xième chance et, honnêtement, j’espère qu’il va la saisir" , ajoute Johan Graindorge.

«Justice a été rendue», aussi pour la défense

Pour MeJean-Louis Gilissen, avocat de Terry Hoyoux aux côtés de MeColin Gilissen, "le résultat est dans la marge d’un processus judiciaire qui s’est bien déroulé. On partait quand même sur un risque réel de perpétuité et il y a eu une reconnaissance de circonstances atténuantes. Ce n’est donc pas une peine excessive, ni trop peu ni trop." Il souligne aussi que son client a "pris conscience de ce qu’il avait fait, aujourd’hui plus que jamais" .

MeDavid Toussaint, qui défendait Grégory Baudin avec MeSandrine Thirion, estime aussi que "justice a été rendue. Ça aurait été une erreur judiciaire de le condamner pour meurtre. Mais, oui, il a eu peur de ça. Alors, quand il a appris ce mardi que le meurtre n’était pas retenu contre lui, il était déjà satisfait. Il faut savoir que, même à la prison, il a la réputation d’être “le meurtrier d’une vieille dame” et ça, c’est insupportable pour lui." L’avocat espère maintenant que Grégory Baudin sera rapidement pris en charge à sa sortie de prison. "Dans ce genre de situation, plus la prise en charge met du temps à se mettre en place, plus il y a un risque que ça ne marche pas…"

Pour un butin de 450€…

Anita Lekeu (69ans) avait été retrouvée sans vie par son fils, dans sa maison de la rue Joseph Delhalle à Antheit, le samedi26octobre2019. Au vu d’indices retrouvés sur place, l’enquête s’était très rapidement portée sur Terry Hoyoux, son petit-fils par alliance, et Grégory Baudin, un de ses amis. Plus tard, on avait pu dater le crime dans la nuit du 24 au 25octobre. C’est la voisine d’en face de la victime, étonnée de ne plus voir la voiture de l’Antheitoise et ses rideaux toujours tirés, qui avait alerté son fils.

Terry Hoyoux et Grégory Baudin s’étaient enfuis avec la voiture et des objets personnels de la victime et en avaient revendu certains dans un Cash Converters, pour un montant de 450€.