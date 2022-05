Le festival Benkali au profit du Burkina

Ce samedi 14 mai, Fatou Badini, bien connue pour tenir le Goût Thaï sur la route du Condroz, organise la deuxième édition du festival africain « Benkali » à la salle du Coude à coude. De nombreuses activités sont prévues toute la journée et en soirée : stage de cuisine africaine, cours de danse africaine, exposition d’artisanat et le soir, un souper africain, un défilé et une soirée DJ. Cette soirée est organisée au profit d’un projet humanitaire au Burkina Faso, lancé par la Neupréenne via son ASBL Benkadi. L’objectif est d’apporter des moyens financiers, en nourriture et en matériels aux familles déplacées suite à l’insécurité politique du pays. Une délégation de l’ambassade burkinabé sera présente ainsi que l’ambassadeur. S.L.