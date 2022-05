Aujourd’hui, ces vols ont cessé. Et pour cause: selon Sudinfo, la police a mis la main sur le présumé auteur des faits. Il s’agit d’un jeune Serésien d’une vingtaine d’années, repéré un peu par hasard le 30avril dernier, aux abords du stade du Paray. On se souvient que ce soir-là, des débordements avaient eu lieu au terme du match de barrage entre Seraing et le RWDM.

Présentes en masse, les forces de l’ordre avaient vu passer l’individu qui était recherché en cyclomoteur, et ont fini par l’intercepter à l’aide de la brigade canine. En aveux, le Serésien avait été déféré le lendemain au palais de justice de Liège où il avait été placé sous mandat d’arrêt.

Le magistrat a décidé de mettre à l’instruction le dossier, qui comprend une vingtaine de vols, dont certains commis aussi à Seraing. Il semblerait que les voitures volées étaient uniquement utilisées pour réaliser des déplacements en région liégeoise durant quelques heures, voire quelques jours. Elles étaient ensuite abandonnées, et un autre véhicule volé remplaçait le précédent. Par ailleurs, deux éventuels complices sont toujours recherchés.