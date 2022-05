Le week-end dernier, c’était les derniers jours de cette opération de nettoyage.

Mais il n’y a pas que les particuliers qui pouvaient y participer.En effet, pour montrer l’exemple, le personnel de l’administration communale de Braives s’est aussi retroussé les manches, vendredi. "Cela s’était déjà fait il y a plusieurs années, explique Marie Petitjean, secrétaire au service travaux qui a mis sur pied cette opération pour l’administration communale. Mais avec le Covid, cela faisait quelques années que le personnel n’y participait plus."

Vendredi donc, le personnel communal a repris la route pour aller à la chasse aux déchets. Au total, 11 membres de l’administration y ont participé. "Essentiellement des employés, explique Marie Petitjean. Parce que le vendredi, il y a pas mal d’ouvriers en récup.Et puis, c’est un juste retour des choses puisque les ouvriers sont déjà toute l’année sur le terrain pour nettoyer."

Déjà des déchets le surlendemain

Les 11 participants se sont répartis sur deux circuits.Le premier, au départ de la rue du Centre à Fallais, a pris la direction de Hosdent avant de remonter par la rue de la Pompe, le chemin du Via et le Cornuchamps.Le second itinéraire était plutôt axé sur le village d’Avennes avec un aller par la rue du Bois et un retour par la rue de la Vigne. "Au total, cela faisait environ 7 km pour chaque itinéraire, précise encore Marie Petitjean. Et malheureusement, ces balades ont été très productives. On a ramassé pas mal de sacs de déchets." En tout, trois gros sacs de PMC et quatre de tout-venant ont été récoltés. "Beaucoup de canettes mais aussi, et cela m’a étonnée alors qu’on est à la campagne, énormément de mégots, déplore l’employée. Ce qui est désespérant, c’est que je suis repassé dimanche à certains endroits nettoyés le vendredi et il y avait de nouveau des canettes."